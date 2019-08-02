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ВЦИОМ: большинство россиян сталкивались с онкологией в своем окружении

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Подавляющее большинство россиян (70%) сталкивались с онкологическими заболеваниями в своем ближайшем окружении. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

С онкологией у близких чаще всего сталкивались женщины (76%), а также люди в возрасте от 35 до 44 лет (76%) и от 45 до 79 лет (76%). Лишь 27% респондентов не сталкивались с онкологическими заболеваниями, еще 4% лично ставили подобные диагнозы. 

Среди мужчин наиболее распространенным заболеванием оказался рак легкого (39%). Далее идут рак предстательной железы (30%) и рак желудка (24%). Самым распространенным заболеванием у женщин являются молочной железы (68%), рак желудка (12%) и рак крови (10%).

Чуть больше половины опрошенных заявили, что любые виды рака плохо поддаются лечению. Однако рак легкого, по мнению 72% респондентов, остается самым тяжелым заболеванием. При этом 48% полагают, что в России отсутствуют эффективные методы лечения онкологии. 

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Темы рак опрос вциом окружение онкология
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