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Рогозин: дожди не помешают строительству космодрома "Восточный"

Общество print

Дожди, затянувшиеся почти на месяц, заливают котлованы, вырытые для строительства второй очереди космодрома "Восточный". Однако все работы идут без задержек, к 2022 году строительство должно завершиться. Об этом заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Фантастика! Выбирали эту площадку исходя из того, что Амурская область и в частности это место, где 310 солнечных дней в году. Но я не понимаю, кем эта статистика была подсчитана. То ли климат изменился?" — цитирует его агентство "Интерфакс".

Рогозин добавил, что окончание строительства позволит запустить тяжелую ракету "Ангара" в намеченные сроки, в 2023 году. Он также обратил внимание на компактность строящегося космодрома. Между стартовыми комплексами ракет "Союз-2" и "Ангара" будет несколько километров, а на Байконуре "ты едешь с одного до другого стартового комплекса по 40-45 минут".

Напомним, строительство Восточного началось в 2012 году. Сейчас из 19 объектов космодрома построены только пять. Предполагалось, что к 2021 году космодром будет полностью достроен, однако позднее премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал срыв сроков. Строительство космодрома сопровождалось уголовными делами о хищениях бюджетных денег и о задержках зарплат строителям.

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Темы дожди рогозин восточный космодром строительство
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