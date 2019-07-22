Телеканал СТС показал американский фильм "Ограбление по-итальянски", из которого вырезал фразу про украинцев. В оригинальном переводе один из персонажей произносит фразу: "Я давно уяснил: нельзя переть против природы, тещи и долбаных украинцев".
В недавно показанной версии фильма на СТС фраза "долбанные украинцы" отсутствует. Слова киногероя прервали, когда он произнес "теща". Представители телеканала пока никак не прокомментировали причину изменения аудиодорожки фильма.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что фильм "Мстители: Финал" обошел по кассовым сборам "Аватар" и стал самым кассовым фильмом в истории.
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