Туроператоры напомнили россиянам о штрафе за неуплату курортного сбора

Ассоциация туристических операторов России (АТОР) напоминает россиянам о штрафе в пять тысяч рублей за неоплаченный курортный сбор.

Многие туристы не платят этот налог по разным причинам. Кто-то просто о нем забывает, другие не хотят платить принципиально, поскольку считают, что любые сборы должны быть включены в стоимость поездки.

"Как показывает практика, туристы недооценивают отели и санатории, у которых есть все паспортные данные отдыхающих и адрес проживания", - отмечают в АТОР.

Владельцы некоторых гостиниц предпочитают не конфликтовать с постояльцами и не жалуются на тех, кто не платит сбор. Однако, если туристы ведут себя излишне демонстративно, то их могут внести в "черный список" неплательщиков для оформления штрафа. Обычно от оплаты сбора отказывается всего несколько процентов от всех организованных туристов.

Напомним, курортный сбор составляет 10 рублей за каждые сутки проживания в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Сбор платят только совершеннолетние туристы.