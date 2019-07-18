Депутат ГД предлагает блокировать интернет-магазины алкоголя

Депутат ГД Виктор Зубарев направил запрос в Роскомнадзор и Росалкогольрегулирование с просьбой рассмотреть возможность создания центра по мониторингу оборота алкогольных напитков в интернете.

Парламентарий считает, что новый орган должен заниматься поиском сайтов и ресурсов, которые продают алкогольные изделия в интернете, для их последующий блокировки. По мнению Зубарева, в интернете алкоголь можно приобрести в любой время и без возрастных ограничений, а качество алкогольных изделий вообще никак не регулируется.