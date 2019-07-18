"Яндекс" зарегистрировал патент для определения доходов своих клиентов

Компания "Яндекс" разработала способ определения доходов пользователей своих многочисленных сервисов.

Корпорация уже зарегистрировала соответствующий патент, сообщают "Известия".

Из опубликованного документа следует, что "Яндекс" будет определять заработок своих клиентов по их профессии. Выяснить же место, в котором человек работает, несложно — достаточно лишь проанализировать окружающие его звуки или же, например, посмотреть перечень приложений, которыми он пользуется чаще всего.

Зарегистрированный "Яндексом" патент называется "Система и способ определения дохода пользователя мобильного устройства". Примечательно, что заявка от компании поступила еще весной 2017 года, но зарегистрировано изобретение "Яндекс" было лишь в текущем году.

Напомним, что в России регистрацией патентов занимается Роспатент — федеральное государственное бюджетное учреждение.

В документах "Яндекса" указано, что компания имеет право не только самостоятельно пользоваться полученной персональной информацией пользователей, но и передавать ее рекламодателям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты "Яндекса" провели исследование с целью выяснить, какие специальности характерны для крупных городов России.

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