Клиенты "Яндекс.Такси" получат возможность самостоятельно выбирать и слушать музыку во время поездки с помощью сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом генеральный директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко рассказал на своей странице в Facebook.
"Такая родилась года два назад. И конечно, все это время находились задачи поважнее. В конце концов команде это надоело, и они в свой выходной собрались в офисе, чтобы сделать этот проект", - пояснил он.
Воспроизведение музыки будет идти через приложение "Таксометр" в смартфоне водителя. Для этого его телефон должен быть подключен к аудиосистеме автомобиля. Сроки запуска новой функции в "Яндекс.Такси" не называют.
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