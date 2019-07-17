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Источник Правда.Ру

Рейтинг профессий для ленивых возглавили тестировщики матрасов

Общество print

Эксперты составили рейтинг вакансий для ленивых людей, на которые можно устроиться этим летом.

Список приводит издание "Москва 24".

Первое место рейтинга заняли тестировщики матрасов. Один из крупнейших производителей матрасов для кроватей, указывают специалисты, ищет желающих, которые протестируют его товар и напишут о нем отзывы.

За 30 часов работы компания готова заплатить работнику 10 тысяч долларов.

На втором месте рейтинга работ для ленивых людей оказался тестировщик бассейнов. Такого сотрудника ищут сразу шесть лучших отелей Соединенных Штатов Америки.

Примечательно, что тестировщики бассейнов зарабатывают столько же, сколько и тестировщики матрасов.

Точно такую же сумму, сообщают исследователи, можно заработать и в путешествии по Австралии. Правда, работать придется гораздо дольше — целых две недели. Подходящему кандидату придется ездить по стране в Океании и пробовать на вкус разные виды ребрышек.

Элитный магазин в Лондоне предлагает своим потенциальным сотрудникам катание на роскошных яхтах. Одно условие — после этого работнику придется написать отзыв о судне. За один такой отзыв британский магазин готов платить 1 тысячу долларов.

Любителям алкоголя также не обязательно сидеть без работы — есть куча компаний, обещают специалисты, которые предлагают вакансию пивного эксперта широкого профиля. В обязанности работники будет входить не только дегустация пенного напитка, но и отслеживание трендов в пивной индустрии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что молодой человек из Липецка разместил на сайте для поиска работы свою анкету, в которой указал желаемую заработную плату — 100 000 000 000 рублей.

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Темы сша пиво работа рейтинг бассейн зарплата великобритания
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