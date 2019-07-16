В России произошел сбой системы по выдаче свидетельств о смерти

В России произошел массовый сбой системы, которая регистрирует акты гражданского состояния. ЗАГСы по всей стране работают в аварийном режиме.

С проблемами столкнулись родственники погибших вдалеке от дома, поскольку похоронить человека можно только при наличии гербового свидетельства. Другие виды услуг ЗАГСа не так пострадали от сбоя системы.

Сотрудники ЗАГСов утверждают, что электронная система регистрации актов гражданского состояния часто работает некорректно, что приводит к недовольству россиян.