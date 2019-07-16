В России произошел массовый сбой системы, которая регистрирует акты гражданского состояния. ЗАГСы по всей стране работают в аварийном режиме.
С проблемами столкнулись родственники погибших вдалеке от дома, поскольку похоронить человека можно только при наличии гербового свидетельства. Другие виды услуг ЗАГСа не так пострадали от сбоя системы.
Сотрудники ЗАГСов утверждают, что электронная система регистрации актов гражданского состояния часто работает некорректно, что приводит к недовольству россиян.
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Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
Эстония то дает сигнал на улучшение отношений с Россией, то возвращается к русофобии. На самом деле, России не нужны предлагаемые Таллином отношения.
12 июля Русская Православная Церковь праздновала память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. А 13 июля - день, отмеченный в православном календаре как Собор святых славных и всехвальных 12 Апостолов Христовых. Мы воздаем почитание двенадцати первым ученикам Христа, среди которых был и и Петр. А вот Павел в число этой дюжины не входил.