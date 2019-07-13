Facebook грозит штраф в размере пяти миллиардов долларов из-за утечки

Федеральная торговая комиссия США утвердила постановление, согласно которому компания Facebook должна выплатить примерно пять миллиардов долларов штрафа из-за утечки данных пользователей. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание The Wall Street Journal.



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Разбирательство в отношении компании началось больше года назад, когда стало известно о том, что социальная сеть передала личную информацию о 87 миллионах пользователей британской фирме Cambridge Analitica.

В скором времени решение торговой комиссии должен утвердить Минюст США. Если это произойдет, то штраф для Facebook станет самым крупным в истории американского торгового регулятора.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды пользователей смарт-динамика Google Home и приложения Google Assistant. Такое заявление сделал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.

При этом сотрудники компании не знают, чьи сообщения они прослушивают и не имеют доступа к персональной информации пользователей. Экспертам запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне. Они могут работать лишь с командами, которые направлены непосредственно на устройства Google.

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