Федеральная торговая комиссия США утвердила постановление, согласно которому компания Facebook должна выплатить примерно пять миллиардов долларов штрафа из-за утечки данных пользователей. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание The Wall Street Journal.
Разбирательство в отношении компании началось больше года назад, когда стало известно о том, что социальная сеть передала личную информацию о 87 миллионах пользователей британской фирме Cambridge Analitica.
В скором времени решение торговой комиссии должен утвердить Минюст США. Если это произойдет, то штраф для Facebook станет самым крупным в истории американского торгового регулятора.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды пользователей смарт-динамика Google Home и приложения Google Assistant. Такое заявление сделал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.
При этом сотрудники компании не знают, чьи сообщения они прослушивают и не имеют доступа к персональной информации пользователей. Экспертам запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне. Они могут работать лишь с командами, которые направлены непосредственно на устройства Google.
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Речь пойдет о популярном чабреце (другое название - тимьян), который может продемонстрировать сильное действие, способное убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.