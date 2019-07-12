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Источник Правда.Ру

Google призналась в прослушке команд пользователей голосовому помощнику

Наука » Технологии print

Сотрудники корпорации Google регулярно прослушивают голосовые команды пользователей смарт-динамика Google Home и приложения Google Assistant. Такое заявление сделал менеджер по продукции компании Дэвид Монсис.


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По его словам, Google тесно сотрудничает с большим числом лингвистов по всему миру, чтобы усовершенствовать систему распознавания речи и добавить в нее поддержку разных языков. "Эти эксперты анализируют и транскрибируют небольшое количество запросов, помогая нам лучше понимать эти языки", - объяснил он. 

При этом сотрудники компании не знают, чьи сообщения они прослушивают и не имеют доступа к персональной информации пользователей. Экспертам запрещено транскрибировать разговоры или другие звуки, звучащие на фоне. Они могут работать лишь с командами, которые направлены непосредственно на устройства Google, отметил Монсис. 

Ранее около тысячи голосовых команд, отданных пользователями приложений или смарт-динамиков Google, оказались в доступе бельгийского телеканала VRT. Некоторые из записей содержали личную информацию о пользователях. 

По словам Монсиса, эти записи были переданы телеканалу в нарушение правил компании. Виновником утечки стал один из экспертов по распознаванию речи, работающий с носителями голландского языка. В Google проводят расследование инцидента.

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Темы google прослушка пользователи голосовые команды
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