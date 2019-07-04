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Источник Правда.Ру

Скворцова просит купить Минздраву французский Falcon 7X вместо SSJ100

Общество print

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила письмо правительству с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X для проведения санитарно-авиационной эвакуации вместо Sukhoi Superjet 100.


«Буду летать на Superjet, если Путин полетит». Почему пассажиры боятся летать на SSJ-100 / Новости от 08.05.2019 21:19

Как уточняет агентство "РБК" со ссылкой на собственный источник, специалисты ФМБА посчитали, что французский самолет больше подходит для санитарной авиации по своим техническим характеристикам. 

"Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальних перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки России", - написала Скворцова. 

Французский самолет лучше подходит для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока и объектов особой важности, например, космодромы Восточный и Байконур, отмечает министр. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти треть граждан России (29%) считают катастрофу самолета Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево трагической случайностью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на результаты проведенного опроса. 

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Темы ssj100 самолет минздрав скворцова
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