Министр здравоохранения России Вероника Скворцова направила письмо правительству с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X для проведения санитарно-авиационной эвакуации вместо Sukhoi Superjet 100.
Как уточняет агентство "РБК" со ссылкой на собственный источник, специалисты ФМБА посчитали, что французский самолет больше подходит для санитарной авиации по своим техническим характеристикам.
"Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальних перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки России", - написала Скворцова.
Французский самолет лучше подходит для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока и объектов особой важности, например, космодромы Восточный и Байконур, отмечает министр.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что почти треть граждан России (29%) считают катастрофу самолета Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево трагической случайностью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на результаты проведенного опроса.
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