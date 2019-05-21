ВЦИОМ: почти треть россиян назвали катастрофу SSJ100 трагической случайностью

Почти треть граждан России (29%) считают катастрофу самолета Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево трагической случайностью. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), ссылаясь на результаты проведенного опроса.



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В том, что к крушению привела ошибка пилотов, уверены 17% респондентов. Еще 14% указали на неблагоприятную погоду, а 15% - посчитали причиной трагедии плохое техническое состояние самолета. Дать ответ на вопрос о возможных причинах катастрофы затруднились 15% участников опроса.

Большинство респондентов (78%) уверены в возможностях отечественных предприятий создавать самолеты самого высокого качества для гражданской авиации. Противоположного мнения придерживаются лишь 14% опрошенных.

Около 83% граждан считают важным развивать собственное производство самолетов, несмотря на крупные финансовые затраты. К числу преимуществ отечественных самолетов респонденты отнесли их надежность и безопасность по сравнению с западными аналогами (33%). Кроме того, развитие отрасли позволит создать новые рабочие места (32%) и развить экономику страны (12%), отмечают опрошенные.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экипаж сгоревшего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" не выпустил закрылки при заходе на посадку в аэропорту Шереметьево. Во время приземления на 1,6 тонн была превышена допустимая масса лайнера.

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