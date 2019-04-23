Налет SSJ100 российских авиакомпаний уступает зарубежным судам - СМИ



От Sukhoi Superjet 100 отказываются в Европе. Не опасно ли на нем летать россиянам? / Новости от 18.02.2019 21:50

Закрытая статистика Росавиации свидетельствует о том, что самолеты SSJ100 российских авиалиний существенно отстают от своих зарубежных "братьев" по налету. Единственный региональный борт SSJ100 увеличил среднее время полетов в месяц с 100 часов до 109 (9%).

Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники в Росавиации. Статистика говорит о том, что самолеты Sukhoi SuperJet 100 все еще уступаю зарубежным аналогам: Boeing 737-800 и Airbus 320. За 2018 год эти самолеты летали в среднем по 11 часов в сутки, в то время как среднесуточный налет SSJ100 составляет 3,6 часов.

Более того, даже импортный борт Embraer E-170, который максимально приближен к SSJ100 и имеет 78 посадочных мест, в среднем за 2018 налетал по 6 часов в сутки. У компании S7 Airlines есть 17 таких самолетов.

На данный момент крупнейшим владельцем самолетов SSJ100 является "Аэрофлот", у него в парке находится 50 самолетов. Однако это не мешает им иметь меньший налет среди российских авиаперевозчиков. В среднем SSJ100 "Аэрофлота" провели в воздухе по 3,6 часов в сутки за 2018 год. Самый высокий показатель налета у авиакомпании "Азимут". Их SSJ100 летали по 6,3 часов в сутки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как от современного самолета российского производства SSJ100 отказался единственный зарубежный покупатель. На фоне индонезийской катастрофы и постоянных технических проблем при эксплуатации от купленного самолета отказывается единственный зарубежный покупатель - армянская компания Armavia.

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