В России выросло число регионов, где более 1% населения заражены ВИЧ

В 13 регионах России более 1% населения заражены вирусом иммунодефицита человека. Такие данные приводятся в докладе "Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в РФ, профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте", подготовленном Роспотребнадзором.



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Как уточняет агентство РБК, в 35 регионах страны доля населения с ВИЧ составляет более 0,5%. Специалисты также фиксируют рост числа небольших городов, где зараженность ВИЧ-инфекцией превышает средние показатели в три-четыре раза.

Регионом с самым высоким распространением заболевания в минувшем году стала Иркутская область, там заражены 1,8% населения или 1814 человек на 100 тысяч населения. Почти по 2% заражены в Свердловской и Кемеровской областях. Последняя статистика по заболеваемости ВИЧ была опубликована в 2015 году, тогда количество зараженных жителей превысило 1% в 9 регионах. За три года число регионов с таким показателем выросло на четыре.

"В стране продолжают заражаться, причем заражаются в основном через гетеросексуальные контакты. Население не использует презервативы - их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую", - объяснил в разговоре с агентством заведующий отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Ценрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.