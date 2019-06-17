Открытая задняя дверь салона могла стать причиной сильного задымления и быстрого распространения огня в сгоревшем самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" в столичном аэропорту Шереметьево 5 мая. К такому выводу пришли эксперты при подготовке доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
"Бортпроводник, пытаясь спасти пассажиров, открыл заднюю дверь - но именно это послужило причиной моментального задымления салона. Если бы задняя дверь оставалась закрытой, огонь и дым проникал в салон самолета гораздо медленнее", - сказал собеседник Telegram-канала Baza.
Он также добавил, что двери в багажный отсек во время пожара были заперты, поэтому эта часть самолета пострадала не так сильно, как салон. По словам экспертов, на багаже пассажиров не было обнаружено следов открытого огня.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, пилоты сгоревшего Sukhoi Superjet 100 перестали выполнять рейсы из-за "сильного стресса". Врачи не рекомендуют им возвращаться к работе.
"Пока преждевременно говорить о том, смогут ли они вернуться за штурвал и когда это произойдет. Им предстоит пройти курс лечения", - пояснил собеседник агентства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Межгосударственный авиационный комитет опубликовал итоговую версию отчета о крушении SSJ-100 "Аэрофлота" в Шереметьево. В документе утверждается, что после попадания молнии в самолет у него отказал автопилот и отключилась связь.
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