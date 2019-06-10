Москалькова попросила Путина пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова попросила президента России Владимира Путина пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел.



Москалькова объяснила жалобы граждан на нарушение прав низкой правовой грамотностью / Новости от 14.12.2018 15:23

По ее словам, многие уголовные дела не возбуждаются из-за истечения срока давности, пока проверяются все обстоятельства. Прокуроры могут не выполнять эти требования, однако тогда доказательная база дела будет потеряна.

Потерпевший также не может рассчитывать на возмещение вреда и поимку преступников, если дело не возбуждается. Это нарушает конституционное право граждан на доступ к правосудию, считает Москалькова.

"Обращаюсь к Вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего", — передает ее слова агентство "Интерфакс".

Уполномоченная обратилась к опыту других стран, где были приняты изменения, позволившие отказаться от постановления о возбуждении уголовного дела. Подобная практика существовала и в России с 1864 по 1937 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Татьяна Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель 1864 года. Она ссылается на то, что эту модель успешно используют некоторые государства постсоветского пространства.

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