Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова попросила президента России Владимира Путина пересмотреть стадию возбуждения уголовных дел.
По ее словам, многие уголовные дела не возбуждаются из-за истечения срока давности, пока проверяются все обстоятельства. Прокуроры могут не выполнять эти требования, однако тогда доказательная база дела будет потеряна.
Потерпевший также не может рассчитывать на возмещение вреда и поимку преступников, если дело не возбуждается. Это нарушает конституционное право граждан на доступ к правосудию, считает Москалькова.
"Обращаюсь к Вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств, с тем чтобы защитить интересы потерпевшего", — передает ее слова агентство "Интерфакс".
Уполномоченная обратилась к опыту других стран, где были приняты изменения, позволившие отказаться от постановления о возбуждении уголовного дела. Подобная практика существовала и в России с 1864 по 1937 год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Татьяна Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель 1864 года. Она ссылается на то, что эту модель успешно используют некоторые государства постсоветского пространства.
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