Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое количество граждан РФ удовлетворены своим уровнем жизни.
Выяснилось, что порядка половины россиян — 49% опрошенных — довольны своим уровнем жизни.
28% респондентов признались социологам, что удовлетворены свои уровнем жизни лишь отчасти. 22% опрошенных же заявили, что совсем им недовольны.
Подавляющее большинство россиян — 61% — оценили материальное положение своей семьи как среднее. 14 % же заявили, что оно выше среднего.
И ровно четверть респондентов — 25% — заявили, что их материальное положение плохое.
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