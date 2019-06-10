ВЦИОМ: 49% россиян довольны своим уровнем жизни

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое количество граждан РФ удовлетворены своим уровнем жизни.



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Выяснилось, что порядка половины россиян — 49% опрошенных — довольны своим уровнем жизни.

28% респондентов признались социологам, что удовлетворены свои уровнем жизни лишь отчасти. 22% опрошенных же заявили, что совсем им недовольны.

Подавляющее большинство россиян — 61% — оценили материальное положение своей семьи как среднее. 14 % же заявили, что оно выше среднего.

И ровно четверть респондентов — 25% — заявили, что их материальное положение плохое.