Алсу впервые высказалась по поводу скандала с ее дочерью в финале шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу прокомментировала ситуацию с проектом "Голос. Дети", в финале которого победу одержала ее дочь.



Ержан Максим высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе / Новости от 18.05.2019 18:22

Своим мнением по поводу сложившейся ситуации она поделилась в эфире "Серебряного дождя". Примечательно, что певица впервые высказалась по этому поводу.

Алсу заявила, что ее дочь и прочие участники проекта якобы были втянуты "в какие-то игры". Певица также призналась, что надеется на хороший исход ситуации.

Также Алсу спросили, примет ли ее дочь участие в специальном выпуске проекта "Голос.Дети", который состоится на Первом канале уже в эту пятницу. Алсу отметила, что ее дочь примет решение об участии самостоятельно.

Напомним, что финал конкурса "Голос.Дети" состоялся 26 апреля. Согласно результатам СМС-голосования, победу одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Девочка набрала 55,5% голосов.

Позднее же Первый канал сообщил о том, что голосование, скорее всего, проходило нечестно. Голоса, убеждены в руководстве федерального телеканалы, были накручены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американская кинокомпания Noviy Odeon Film намеревалась получить от Первого канала 500 тысяч рублей за якобы незаконное использование фрагментов фильмов с участием актера Михаила Державина.

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