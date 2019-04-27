СМИ: к накрутке голосов за дочь Алсу могут быть причастны военные

Победа Микаэллы Абрамовой в зрительском голосовании на телевизионном конкурсе "Голос. Дети" могла быть обеспечена благодаря привлечению военных. Несколько telegram-каналов сообщили, что отец конкурсантки супруг певицы Алсу бизнесмен Ян Абрамов прислал в воинские части Екатеринбурга три тысячи сим-карт, с которых отправлялись голоса.
Информагентство URA.ru, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что в воинских частях уже прошла проверка в связи с появлением этой информации.
"Никто никаких сим-карт в последнее время не получал", — утверждает собеседник агентства.
Также подобный сценарий исключают и в Росгвардии.
"Этого просто не может быть", — цитирует URA.ru слова представителя ведомства.
Напомним, что Микаэлла Абрамова набрала более 50% голосов зрителей в финале шоу "Голос. Дети" вечером 26 апреля. Как сообщала "Правда.Ру", Первый канал счел ход голосования подозрительным и проводит проверку его корректности. Сомнения относительно итогов конкурса высказал также телеведущий Максим Галкин.
Источник фото: Официальная группа шоу "Голос. Дети" "ВКонтакте"
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