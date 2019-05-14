Кинокомпания из США требовала от Первого канала 500 тысяч рублей за фильмы с Державиным

Суд оставил без изменений решение отклонить иск кинокомпании Noviy Odeon Film, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки, к Первому каналу.
Американская кинокомпания намеревалась получить от российского телеканала 500 тысяч рублей за якобы незаконное использование фрагментов фильмов с участием актера Михаила Державина.
Отметим, что именно Noviy Odeon Film принадлежат права на ряд кинолент с участием советского и российского актера.
В кинокомпании из США посчитали, что Первый канал незаконно использовал в своих передачах фрагменты фильмов "Бабник", "Моя морячка" и "Ночной визит". В Noviy Odeon Film отметили, что российском телеканалу стоило получить официальное разрешение компании как правообладателя и заключить лицензионный договор.
Суд Москвы, однако, встал на сторону Первого канала в конфликте. Там заявили, что свободное использование фильмов возможно в случае их трансляции в учебных или культурных целях, с обязательным указанием автора и источника заимствования.
Первый канал же использовал фрагменты вышеупомянутых кинолент в своих передачах для освещения смерти актера Михаила Державина.
Напомним, что народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин скончался в январе минувшего года на 82-м году жизни.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что писатель из Чечни Руслан Закриев требует от режиссера научно-фантастического фильма "Аватар" Джеймса Кэмерона 10 миллионов рублей компенсации за плагиат.
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