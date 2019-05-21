Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро

Молодежи не стоит уступать места пожилым людям в общественном транспорте.



Скандал в общественном транспорте: Нижегородка отказалась уступить место пожилому пассажиру / Новости от 13.05.2019 19:12

Об этом пишет издание "Вечерний Москва".

По словам психолога Люции Сулеймановой, пишут авторы материала, подобное поведение поможет сократить дискриминацию пенсионеров и не будет приводить к конфликту молодого и старшего поколений.