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Психолог советует молодежи не уступать место пожилым людям в метро

Общество print

Молодежи не стоит уступать места пожилым людям в общественном транспорте.


Скандал в общественном транспорте: Нижегородка отказалась уступить место пожилому пассажиру / Новости от 13.05.2019 19:12

Об этом пишет издание "Вечерний Москва".

По словам психолога Люции Сулеймановой, пишут авторы материала, подобное поведение поможет сократить дискриминацию пенсионеров и не будет приводить к конфликту молодого и старшего поколений.

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Темы метро Россия психолог молодежь общество
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