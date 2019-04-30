Facebook предоставит ученым доступ к своим закрытым данным

Компания Facebook предоставит доступ к своей конфиденциальной информации международной группе ученых, которые займутся изучением возможного влияния социальной сети на проведение выборов. Об этом сообщает пресс-служба компании.



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"Мы надеемся, что данная инициатива поможет объяснить общественности то влияние, которое соцсеть имеет на выборы и демократию, а также поможет Facebook и другим компаниям улучшить предлагаемый продукт", - отмечается в релизе.

В Facebook добавляют, что доступ к закрытой информации получат около 60 специалистов из 11 стран мира. Исследователи смогут отслеживать поведение пользователей в социальной сети, а также изучать данные, связанные с политической рекламой, опубликованной в Facebook в США, Великобритании, Бразилии, Индии и в европейских странах.