Facebook предоставит ученым доступ к своим закрытым данным

Компания Facebook предоставит доступ к своей конфиденциальной информации международной группе ученых, которые займутся изучением возможного влияния социальной сети на проведение выборов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Мы надеемся, что данная инициатива поможет объяснить общественности то влияние, которое соцсеть имеет на выборы и демократию, а также поможет Facebook и другим компаниям улучшить предлагаемый продукт", - отмечается в релизе.
В Facebook добавляют, что доступ к закрытой информации получат около 60 специалистов из 11 стран мира. Исследователи смогут отслеживать поведение пользователей в социальной сети, а также изучать данные, связанные с политической рекламой, опубликованной в Facebook в США, Великобритании, Бразилии, Индии и в европейских странах.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Если ситуация в Казахстане будет доведена до такого кризиса, как на Украине, то могут быть непредсказуемые последствия, считает политолог Булат Султанов.