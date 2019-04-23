Роспотребнадзор разработал законопроект, закрепляющий принципы здорового питания

Роспотребнадзор разработал проект закона, закрепляющий понятие качества пищевой продукции и принципы здорового питания.



В Роспотребнадзоре рассказали, почему опасно есть шаурму в Москве / Новости от 24.10.2018 21:09

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу ведомства, вопрос о проработке конкретных предложений по совершенствованию контроля качества продуктов был поднят премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В настоящее время показатели качества не нормируются, в регламентах указываются только показатели безопасности продукции.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, под качественной продукцией будет пониматься та, что отвечает высоким потребительским свойствам, имеет сбалансированную энергетическую и пищевую ценность. Вскоре законопроект будет внесен на рассмотрение в правительство.