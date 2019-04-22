Быков написал пост в Instagram впервые после госпитализации

Писатель и публицист Дмитрий Быков после нескольких дней пребывания в медикаментозной коме пришел в сознание и обратился к читателям через Instagram.
"Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее", — написал Быков.
16 апреля писатель потерял сознание в самолете по дороге в Уфу. В столице Башкирии его госпитализировали с подозрением на инсульт, а спустя несколько дней транспортировали на частном самолете в Москву.
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