Большинство россиян считают, что распознают фейковую новость

Большинство (62%) жителей России считают, что смогут распознать ложную информацию в СМИ и в интернете. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Закон о борьбе с фейковыми новостями вступил в силу / Новости от 29.03.2019 10:58

По данным проведенного в апреле опроса, участие в котором приняли более 1,6 россиян, большая часть респондентов уверена в своей способности сразу определить недостоверную новость. Чуть больше трети (31%) опрошенных граждан признались, что верили в правдивость новостей и только затем узнавали, что они оказывались ложными. Почти половина (47%) респондентов никогда не сталкивались с фейковыми новостями.

"Большинство опрошенных, столкнувшихся с ложной информацией в СМИ и интернете, с самого начала подозревали, что тут что-то нечисто, а среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга эта доля выше - 74%", - отмечают социологи.

В качестве источника ложных новостей 31% респондентов указали на интернет, 20% - на телевидение, 7% - на газеты, 5% - на радио. Подавляющая доля (74%) опрошенных россиян уверена в том, что недостоверная информация публикуется в СМИ умышленно, лишь 17% допускают, что это могло стать результатом ошибки журналистов или редакторов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что законопроект об ответственности за размещении фейковых новостей в интернете принят Государственной думой. В случае вступления документа в силу, он позволит Роскомнадзору блокировать интернет-страницы, на которых размещена "недостоверная общественно значимая информация".

Читайте также: Дума приняла проект закона о запрете фейковых новостей

Депутат Госдумы пригрозил наказывать за фейковые новости