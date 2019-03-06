Дума приняла проект закона о запрете фейковых новостей

Законопроект об ответственности за размещении фейковых новостей в интернете принят Государственной думой во втором чтении 6 марта. В случае вступления документа в силу, он позволит Роскомнадзору блокировать интернет-страницы, на которых размещена "недостоверная общественно значимая информация".

После первого чтения в законопроект были внесены поправки, дающие пользователям "право на ошибку". Если недостоверная информация появилась в официально зарегистрированных СМИ, им будет предоставлена возможность самостоятельно удалить ее по требованию Роскомнадзора. Кроме того, интернет-пользователи, впервые замеченные в публикации ложных сведений, не будут привлекаться к административной ответственности.

По мнению председателя комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина, работа зарегистрированных СМИ не требует дополнительных мер обеспечения достоверности публикаций. Их режим регулирования "на текущий момент достаточно эффективен против фейков", — сказал Левин агентству "Интерфакс".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что законопроект устанавливает штрафы за публикацию фейковых новостей до 5 тысяч рублей для физических лиц и до миллиона рублей для юридических лиц.

Источник фото: kremlin. ru

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