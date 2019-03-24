Радио "Свобода" созналось, что негативная информация о "Конкорде" была вымышленной

Радио "Свобода" удалило материал "Они действовали шантажом", посвященный деятельности компании "Конкорд" на рынке дошкольного и школьного питания в Москве. Издание заявило, что такое решение было принято в связи с тем, что изложенная в статье информация не может быть подтверждена публично.
В середине февраля радио "Свобода" опубликовало статью, в которой негативно рассказывает о деятельности "Конкорда" на рынке питания для столичных школьников и дошкольников. Позже в редакцию поступила претензия от общества "Комбинат питания "Конкорд" о защите деловой репутации.
Редакция радио "Свобода", рассмотрев требование, решила удалить статью, признав, что сведения, изложенные в статье, не могут быть подтверждены фактами или свидетельствами.
Издание заявило, что не располагает достоверными сведениями о том, что "Конкорд" — монополист на рынке школьного и дошкольного питания в Москве. Помимо этого, радио "Свобода" констатировало: "Мы также не можем предоставить достаточных прямых доказательств совершения представителями ООО КП "Конкорд" каких-либо незаконных, недобросовестных или мошеннических действий, в том числе в отношении контрагентов и партнеров ООО КП "Конкорд".
Напомним, в декабре прошлого года сообщалось о заболевших в детских садах Москвы детях. Спустя полтора месяца юрист так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь опубликовала "расследование", в котором заявила, что к болезни детей якобы причастен "Конкорд". Руководство компании направило юристу ФБК несколько приглашений на предприятие, однако Соболь не ответила ни на одно. В то же время московские родители, посетившие фабрику, остались довольны работой комбината детского питания. Отметим, что контролирующие органы, в том числе Роспотребнадзор, не предъявляли никаких претензий к компании "Конкорд". Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве заявили, что к "Конкорду" у них вопросов нет.
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