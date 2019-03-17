Роскачество разработает мобильное приложение с информацией о винах

Роскачество разработает мобильное приложение для помощи покупателям в выборе вина. Для получения полной информации о вине будет достаточно всего лишь сфотографировать этикетку и отсканировать ее в приложении. Об этом в интервью агентству "РИА Новости" сообщил руководитель организации Максим Протасов.

"Информацию о винах мы будем загружать в специальное мобильное приложение Роскачества и добавлять туда дополнительную информацию. Например о том, с какими блюдами это конкретное вино сочетается, в каких рецептах оно используется", - пояснил Протасов.

Он добавил, что база вин будет постоянно актуализироваться. Также в текущем году в рамках работы по созданию "Винного портала России", будет расширен лист исследования, в который попадет более 500 винных брендов, уточнил руководитель Роскачества. "Винный портал России" будет содержать информацию по итогам проверок вина, а также сведения о винодельческих регионах страны и другую интересную информацию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что аналитики из Центра изучения федерального и регионального рынков алкоголя подсчитали количество потребляемого в регионах России вина и выяснили, что меньше всего вино пьют на Кавказе, а больше всего - на Северо-Западе страны. Средний показатель потребления напитка за первый месяц текущего года составил около 0,2 литра вина.

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