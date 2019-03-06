Глава комитета Госдумы призвала лечить геев

Председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что "геев нужно лечить". Об этом она сказала в телевизионном интервью журналисту Владимиру Познеру.

Ведущий поинтересовался у Плетневой, как она относится к уголовному преследованию геев. Депутат ответила, что здесь требуется не наказание, а лечение. Парламентарий также вспомнила русского композитора Петра Чайковского, который, как она считает, "тоже был, но скрывал, стеснялся".

Помощник Плетневой в беседе с корреспондентом Nation News сообщил, что вышедшее на Первом канале интервью не отражает точку зрения Тамары Плетневой. По его словам, депутат сначала не поняла вопроса, а затем переформулировала свой ответ, однако из-за монтажа зрители не смогли этого увидеть. Помощник депутата анонсирует публикацию полной записи беседы на сайте телеканала.

Татьяна Плетнева является старожилом Госдумы, непрерывно избираясь депутатом от КПРФ с первого созыва парламента. До того, как стать депутатом, она работала учителем истории в Тамбовской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о предложении Тамары Плетневой запретить сайты знакомств.

Источник фото: duma.gov.ru

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