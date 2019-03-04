Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Телеведующий Владимир Познер опубликовал запись в социальной сети Instagram, в которой назвал причину бедности россиян. По его мнению, Россия отстает на 40 лет от стран Большой семерки по производительности труда.

Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия. Владимир Познер ответил, что даже в случае распределения прибыли от продажи природных ресурсов среди населения, бедных россиян не станет меньше.

"США обгоняет нас по производительности труда в три раза. Что говорить, если нас и Турция обгоняет в полтора раза. Россия сейчас находится на уровне 1980 года по меркам Большой семерки. Мы отстаем на 40 лет", — написал Владимир Познер. Он также добавил, что основная проблема не в распределении ресурсов, а в "общей системе".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ФБР объявило Владимира Познера агентом КГБ. Имя российского телеведущего всплыло в деле Марии Бутиной.

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