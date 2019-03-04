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Источник Правда.Ру

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Общество

Телеведующий Владимир Познер опубликовал запись в социальной сети Instagram, в которой назвал причину бедности россиян. По его мнению, Россия отстает на 40 лет от стран Большой семерки по производительности труда.

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада. 399915.jpeg

Познер пояснил, что опубликовал запись из-за того, что ему часто задают вопрос относительно парадокса "бедности россиян" и природного богатства, которым обладает Россия. Владимир Познер ответил, что даже в случае распределения прибыли от продажи природных ресурсов среди населения, бедных россиян не станет меньше.

"США обгоняет нас по производительности труда в три раза. Что говорить, если нас и Турция обгоняет в полтора раза. Россия сейчас находится на уровне 1980 года по меркам Большой семерки. Мы отстаем на 40 лет", — написал Владимир Познер. Он также добавил, что основная проблема не в распределении ресурсов, а в "общей системе".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ФБР объявило Владимира Познера агентом КГБ. Имя российского телеведущего всплыло в деле Марии Бутиной.

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Темы труд Россия мнение бедность общество Владимир Познер
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