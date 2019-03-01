При массовых увольнениях жители регионов поедут в Москву

Как сообщает популярный паблик "Рай и МКАД" со ссылкой на ресурс "Русская дорога", в крупнейших региональных сообществах соцсети "ВКонтакте" был проведен экспресс-опрос россиян, "куда вы пойдете работать в случае массовых увольнений".

Его проведение было приурочено к публикациями СМИ о планируемых массовых увольнениях в 2019 году — о них, со ссылкой на биржи труда, сообщил минтруд. По его данным, более 110 тыс. человек из разных регионов окажутся "на улице" — пресса сообщила, что предприятия уже предупредили службы занятости о количестве и роде работы сокращаемого персонала.

Позже минтруд, впрочем, заявил: ведомство не так поняли и уволенные не обязательно окажутся в бедности, их якобы будут переучивать и "пристраивать" на новую работу.

Впрочем, опрос показал, куда именно поедут работать уволенные мужчины старше 30 лет — конечно, в Москву. Кроме того, причиной "эмиграции в Москву" названы не только увольнения, но и "долги, бесперспективность и беспросветная нищета в отличие от богатой Москвы".

Так 49% опрошенных заявили, что поедут искать работу в Москву, причем 62% из них планируют арендовать машину и работать в такси — из-за того, что таксистом проще всего устроиться и работать, даже в незнакомом городе.

Еще 18% собираются в Москву работать механикам, слесарями, строителями, 20% — разнорабочими, курьерами и охранниками в столице.

"По данным СИНКОР, ещё 12% пойдут на военную службу по контракту или в правоохранительные органы, 17% отправятся на Север "вахтовать", 11% планируют бастовать и требовать работы в регионе",- пишут авторы.

Оставшиеся же 10% планирует заняться извозом в своём городе, а 9% собираются сидеть дома в поиске и ожидании хороших вакансий.

"Как сообщает ресурс "Русская дорога", опрос проводился в течении 12 часов — в нем приняло участие более 16000 респондентов из 9 регионов возрастом от 30 до 60 лет",- сообщает паблик. Отметим, что редакции Pravda. ru пока не удалось ознакомиться с оригиналом итогов опроса.

Добавим, что ряд региональных пабликов опубликовали вероятную рассылку крупной торговой сети, в которой руководство компании предупреждает своих сотрудников.

В ней сообщается, что "в период с 1 марта по 1 июня 2019 года в России пройдут несколько масштабных операций правоохранительных, банковских и контролирующих структур"

Среди них:

поиск и взыскание средств арендаторов и арендодателей, осуществляющих сделки без уплаты налогов;

поиск и взыскание средств с лиц, осуществлявших покупку и продажу автомобилей и недвижимости без уплаты положенных налогов;

поиск и взыскание средств с должников по кредитам, услугам ЖКХ, налогам, ущербу, алиментам, долговым векселям и распискам;

поиск и взыскание средств с лиц, осуществляющих торговлю (включая рукоделие), перевозки (включая такси и междугородние и международные перевозки), оказание любых услуг (включая фриланс) с уклонением от налогов или с подставными бенефициарами/недостоверными документами.

Отметим, что в СМИ и соцсетях очень популярен честный материал, в котором некое "агентство социальных исследований" рассказало про настоящее отношение москвичей к "приезжим".

Выяснилось, что опрос опровергает многие распространенные в провинции стереотипы о москвичах — например, о том, что сдача квартиры является основным источником дохода для большинства москвичей, о размерах московских зарплат и об отношении к жителям регионов.

При этом москвичи (СМИ считают ими тех, кто как минимум родился в столице) заявляют — провинциалы должны оставаться и "пригождаться" на своей Родине, а не приезжать в Москву, и так прозванную ими "не резиновой".