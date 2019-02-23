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Источник Правда.Ру

"Газпром" планирует закупить ручек на полмиллиона рублей

Общество

Дочернее предприятие российской транснациональной корпорации "Газпром" компания "Газпром трансгаз Сургут" планирует приобрести 40 элитных канцтоваров почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает новостное издание "Ura.ru". 

По информации издания, свой заказ компания разместила на сайте государственных закупок. Цена лота составила более 450 тысяч рублей. 

В заявке отмечается, что газовой компании до начала марта требуется 10 шариковых, 20 перьевых, 10 стилографов и чертежных ручек для туши. Средняя цена одной ручки составляет в среднем около 11 тысяч рублей. Другие подробности заказа не уточняется.

Получить комментарий от компании "Газпром трансгаз Сургут", уточняет издание, не удалось.  

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Правительство России решило материально мотивировать чиновников к прохождению государственной службы и запланировало потратить на это около 630 млрд рублей, как следует из проекта федерального бюджета.

В 2019 году на это выделят 138,6 млрд рублей, в 2020 году - почти 209 млрд рублей, в 2021 году - 284,4 млрд рублей. Кроме того, с 2020 года планируется увеличить постоянную часть зарплаты чиновников.

"Правда.Ру" также писала о том, как туркменских чиновников обязали купить новые портреты поседевшего президента страны за собственные деньги. 

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Темы Россия Газпром госзакупки канцтовары
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