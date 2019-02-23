Опубликованы новые доказательства встречи Пригожина и Соболь в СПб: что скажет соратница Навального?

Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь всячески отрицает, что виделась в Петербурге с бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако в Сети появились убедительные доказательства их встречи.

Опубликованы фотографии, где Соболь и Пригожин запечатлены в одном месте в одно время, а также маршруты их передвижения по центру Петербурга, которые предоставил стрингер. По информации Telegram-канала «СИЛОВИКИ», юрист «ФБК» прибыла в Северную столицу и направилась в салон красоты «Имидж-студия Дениса Осипова» на Невском проспекте.

Позже в этот же салон приехал Пригожин. Примерно через 15 минут он покинул здание, потом оттуда ушла и Соболь. После этого бизнесмен встречал юриста у вегетарианского кафе.

Как ранее заявлял сам Пригожин, примерно за две недели до встречи с Соболь он также пересекался с блогером Алексеем Навальным. По утверждению бизнесмена, блогер предложил прекратить искусственно нагнетаемый скандал и нападки на поставщиков питания в Москве в обмен на 300 миллионов рублей, которые он хочет потратить на проведение кампании перед муниципальными выборами в Петербурге.

Навальный сказал, что через две недели пришлет своего представителя за ответом. И вот в Петербурге оказывается юрист «ФБК» Соболь, получившая при встрече с Пригожиным категорический отказ на предложение блогера.

Напомним, что в начале текущего года структура блогера Алексея Навального «ФБК» запустила информационную атаку на предприятие «Конкорд». После инцидента с заболеванием столичных детей, произошедшего в декабре 2018 года из-за продукции ненадлежащего качества липецкого молокозавода, «ФБК» обнародовал видео, в котором Соболь обвинила в случившемся Пригожина.

Несмотря на независимое расследование Роспотребнадзора, которое подтвердило непричастность компании к отравлению, Пригожин лично пригласил московских матерей посетить комбинат питания его компании. Отметим, что приглашение также было направлено Соболь, однако они решила проигнорировать его.

Через некоторое время «ФБК» поделился новым «расследованием», где обвинялась компания «Московский школьник», которая якобы использовала некачественные продукты для детского питания. В материале были представлены данные из интервью с Натальей Шиловой, которая якобы являлась контролером питания.

Однако сразу после появления «расследования» в нем были обнаружены грубые фейки, в частности, «унитаз», в котором якобы мыли овощи: «ФБК» не постеснялся опереться на мем трехлетней давности. Всего Федеральное агентство новостей в небольшом видео насчитало приблизительно 35 фиктивных утверждений.