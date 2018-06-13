Назван лучший мультфильм на все времена

Издание USA Today обнародовало свежий рейтинг мультфильмов. Первое место в нем занял анимационный фильм в жанре аниме "Могила светлячков" 1988 года режиссера Исао Такахаты, рассказывающий историю двоих детей — Сэйты и его сестры Сэцуко, родители которых погибли во время Второй мировой войны. Мультфильм был снят по роману Акиюки Носаки с одноименным названием.

Фото: Youtube. com

На втором месте — анимационный фильм "Головоломка" 2015 года, снятый студией Pixar в 3D-формате. На третьем — оказалось еще одно пиксаровское произведение — "История игрушек: Большой побег" 2010 года.

Если говорить о десятке лучших, в ней представлены аниме "Унесенные призраками" и "Твое имя", мультфильмы "Тайна Коко" и "Валл-И", игровая картина с анимированным главным персонажем "Приключения Паддингтона — 2", японский мультфильм "Мой сосед Тоторо" и мультфильм "Песнь моря".

Критериями для попадания картин на заветные первые строчки рейтинга послужила оценка их зрителями на популярных киносайтах, включая кинопртал IMDb, а также мнение о фильмах критиков популярного сайта-агрегатора Rotten Tomatoes (пер. "Гнилые помидоры").

Как ранее писала "Правда.Ру", согласно другому рейтингу, самым популярным в мире советским мультфильмом признан "Ежик в тумане" режиссера Юрия Норштейна.

Читайте также:

Назван самый популярный в мире советский мультфильм