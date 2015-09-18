Предвыборные штабы трех оппозиционных кандидатов в президенты Белоруссии, двоих из которых не зарегистрировала ЦИК, решили объединить усилия и выступить против "Батьки" единым фронтом.
Об этом сегодня сообщает портал Tut.by.
Такое решение было принято на встрече представителей штабов не допущенных к выборам Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, а также зарегистрированной ЦИК кандидатом Светланы Тихановской.
Объединенная команда огласила пять принципов предвыборной кампании:
Однако, звезды еще 5 лет назад говорили, что Лукашенко в Белоруссии - надолго.
Вот, что об этом рассказывала "Правда.Ру"
В преддверии выборов в Белоруссии, которые должны состояться 11 октября, астролог Павел Глоба заверил в том, что правление нынешнего президента этой страны Александра Лукашенко продлится полвека.
В эфире белорусского телеканала "Столичное телевидение" Глоба сказал об этом, когда его спросили о будущем республики.
Астролог заявили, что Александр Григорьевич Лукашенко останется у власти и повторит успех Фиделя Кастро, правившего страной 50 лет. В настоящее время Лукашенко находится еще только в начале этого срока, не пройдя и его половины.
С 1994 года он уже четыре раза был избран на пост президента. На грядущих выборах конкуренцию ему составят представительница партии "Говори правду" Татьяна Короткевич, председатель Белорусской патриотической партии Николай Улахович и возглавляющий Либерально-демократическую партию Белоруссии Сергей Гайдукевич.
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.