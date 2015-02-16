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Источник Правда.Ру

На фоне пандемии востребованными врачами становятся психиатры

Общество

С начала распространения коронавируса россияне стали чаще обращаться за помощью к психиатрам. Причем, основная часть пациентов — мужчины.

"На 30-40% выросло количество обращений к психиатрам, среди которых преобладают люди с коронапсихозом — реактивным состоянием, паникой, которая возникла в экстремальной жизненной ситуации", — говорит Андрей Шмилович, завкафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

По его словам, большинство страхов людей связаны с потерей работы и платежных способностей.

"При этом из каждых пяти 5обращений минимум 3 — от мужчин в возрасте 20-40 лет. Их в основном угнетают усталость от семьи или супруга, сложность контроля своих эмоций в вынужденного нахождения дома.", — констатирует Илья Слободчиков, консультант телемедицинского сервиса "Доктор рядом".

В свою очередь, Мария Сиснева, психолог фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" отмечает, что порядка 20% обратившихся на горячую линию — люди, испытывающие сильную тревогу из-за новостей с громкими заголовками.

А ведь еще лет 5 назад политтехнологи предупреждали, что грядет время, когда самым нужным врачом может стать психиатр.

Тогда это, как писала "Правда.Ру", относилось к политикам…

Политики должны пользоваться услугами психиатров — политтехнолог Тони Блэра

По словам известного английского политтехнолога Алистера Кэмпбелла, каждый политик Великобритании нуждается в помощи психиатрии или психолога.

Консалтинговая психиатрия, это то, что поможет английским политикам, сказал политтехнолог. Борьба со стрессами, развитие эмоциональной сферы, навыки управления, вот не полный перечень того чем могут помочь психологи и психиатры людям строящим политическую карьеру.

Одновременно Кэмпбелл также опровергнул слухи, что он помогал наладить отношения между двумя крупными политиками Великобритании, Тони Блэром и Гордоном Брауном, когда их политический альянс распался из-за личных взаимоотношений.

Хотя он утверждает, что лейбористы потеряли власть после 13 лет, именно потому, что оба лидера не смогли работать как одна команда.

Кэмпбелл предложил воспользоваться услугами психиатра Тони Блэру, когда последний пожаловался ему на депрессию, во время избирательной компании 2005 года.

В своей новой книге "Победители. Как они достигли успеха", Кэмпбелл утверждает, что современные политики являются менее эффективными лидерами, чем профессионалы в сфере спорта и бизнеса.

Это потому, утверждает он, что практика работы с психологами и психиатрами, давно используется в спорте и бизнесе для решения специфических задач в данных сферах, цитирует The Sunday Times интервью Кэмпбелла.

"Если вы сравните лучших представителей спорта, бизнеса и политики, то увидите, что одни и те же задачи они решают с разной степенью эффективности. Спортивный чемпион показывает результаты в тестах лучше, чем лидер в сфере бизнеса, выдающийся бизнесмен демонстрирует результаты лучше, чем известный политик ", передает газета слова эксперта.

"Спорт это физическая активность, и в то же время, вряд ли кто из чемпионов показал столь впечатляющие результаты без надлежащей психологической поддержки. На фоне этого мы видим, что политика, которая в первую очередь является ментальной сферой приложения усилий, до сих пор не оценила преимуществ регулярного и тесного сотрудничества со специалистами психологами и психиатрами".

Политики боятся скомпрометировать себя обращением к услугам данных специалистов. Действительно, заголовок "Кемерон пошел на прием к психиатру", вызовет не самые радостные ассоциации.

Бывший директор по связям с общественностью Тони Блэра заявил, что он нанял Энди Маккана, который был психологом спортивной команды Уэльса по регби, чтобы помочь Блэру подготовиться к его выступлению в парламенте по поводу войны в Ираке.

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