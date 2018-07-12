За москвичами будут следить даже в автобусах

В почти двух тысячах новых автобусов ГУП Московской области "Мострансавто" появятся камеры, которые распознают лица. Об этом сообщает агентство "Москва".
Сейчас транспортные средства также оснащены приборами фиксации. Они снимают то, что происходит в салоне, следят за водителем и движением автобуса. Теперь устройства включат в систему "Безопасный регион". Камеры начнут распознавать лица с сентября.
"Одна тысяча 758 транспортных средств будут оснащены многофункциональными видеокамерами. Сейчас оборудование смонтировано более чем на 550 автобусах", - заявили в пресс-службе организации.
Система нужна для того, чтобы полиция могла находить пропавших без вести, а также вычислять преступников, которые находятся в розыске. Всю информацию устройства будут передавать в единые диспетчерские центры и отделения полиции.
Как заявляют в "Мострансавто", камеры снимают настолько точно, что можно будет разглядеть даже мельчайшие детали. Оборудование будет наблюдать за водителем, пассажирами, а также фиксировать все, что происходит за лобовым и задним стеклами.
Нововведение также позволит контролировать работу кондукторов и тех, кто управляет транспортом.
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