За москвичами будут следить даже в автобусах

В почти двух тысячах новых автобусов ГУП Московской области "Мострансавто" появятся камеры, которые распознают лица. Об этом сообщает агентство "Москва".

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Сейчас транспортные средства также оснащены приборами фиксации. Они снимают то, что происходит в салоне, следят за водителем и движением автобуса. Теперь устройства включат в систему "Безопасный регион". Камеры начнут распознавать лица с сентября.

"Одна тысяча 758 транспортных средств будут оснащены многофункциональными видеокамерами. Сейчас оборудование смонтировано более чем на 550 автобусах", - заявили в пресс-службе организации.

Система нужна для того, чтобы полиция могла находить пропавших без вести, а также вычислять преступников, которые находятся в розыске. Всю информацию устройства будут передавать в единые диспетчерские центры и отделения полиции.

Как заявляют в "Мострансавто", камеры снимают настолько точно, что можно будет разглядеть даже мельчайшие детали. Оборудование будет наблюдать за водителем, пассажирами, а также фиксировать все, что происходит за лобовым и задним стеклами.

Нововведение также позволит контролировать работу кондукторов и тех, кто управляет транспортом.