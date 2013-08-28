Закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву подписал президент России.
Документ опубликован 1 марта на портале правовой информации.
Теперь, согласно документу, солдаты срочной службы будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей. Это так называемый "оклад".
Плюсом к нему солдатам будут выплачиваться:
Кроме этого, при увольнении со службы срочники будут получать единовременное пособие в размере одного оклада.
На территории воинских частей российских войск будут установлены дополнительные банкоматы. Об этом сообщила замглавы Министерства Обороны Татьяна Шевцова по итогам заседания коллегии ведомства. Особое внимание будет уделено удаленным частям, а также подразделениям Тихоокеанского флота. Такие меры связаны с затруднениями по обналичиванию военнослужащими своего денежного довольствия с пластиковых карт в удаленных районах.
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".