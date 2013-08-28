Зарплату будут получать солдаты-срочники

Закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву подписал президент России.

Документ опубликован 1 марта на портале правовой информации.

Теперь, согласно документу, солдаты срочной службы будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей. Это так называемый "оклад".

Какие надбавки положены срочникам

Плюсом к нему солдатам будут выплачиваться:

ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья;

за руководство воинским подразделением;

за работу со сведениями, представляющими гостайну.

Кроме этого, при увольнении со службы срочники будут получать единовременное пособие в размере одного оклада.

Вот теперь-то и заработают, наконец, дополнительные банкоматы, которые, как рассказывала ранее "Правда.Ру" еще в 2013 году были установлены в воинских частях.

Военные части оборудуют дополнительными банкоматами

На территории воинских частей российских войск будут установлены дополнительные банкоматы. Об этом сообщила замглавы Министерства Обороны Татьяна Шевцова по итогам заседания коллегии ведомства. Особое внимание будет уделено удаленным частям, а также подразделениям Тихоокеанского флота. Такие меры связаны с затруднениями по обналичиванию военнослужащими своего денежного довольствия с пластиковых карт в удаленных районах.