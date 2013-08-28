Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Зарплату будут получать солдаты-срочники

Общество

Закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву подписал президент России.

Документ опубликован 1 марта на портале правовой информации.

Теперь, согласно документу, солдаты срочной службы будут получать ежемесячное денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей. Это так называемый "оклад".

Какие надбавки положены срочникам

Плюсом к нему солдатам будут выплачиваться:

  • ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья;
  • за руководство воинским подразделением;
  • за работу со сведениями, представляющими гостайну.

Кроме этого, при увольнении со службы срочники будут получать единовременное пособие в размере одного оклада.

Вот теперь-то и заработают, наконец, дополнительные банкоматы, которые, как рассказывала ранее "Правда.Ру" еще в 2013 году были установлены в воинских частях.

Военные части оборудуют дополнительными банкоматами

На территории воинских частей российских войск будут установлены дополнительные банкоматы. Об этом сообщила замглавы Министерства Обороны Татьяна Шевцова по итогам заседания коллегии ведомства. Особое внимание будет уделено удаленным частям, а также подразделениям Тихоокеанского флота. Такие меры связаны с затруднениями по обналичиванию военнослужащими своего денежного довольствия с пластиковых карт в удаленных районах.

Темы оклад армия закон надбавки президент солдаты-срочники
Новости Все >
Зарплату будут получать солдаты-срочники
Эпидемия коронавируса в Южной Корее: статистика за сутки
Блогер из Петербурга гоняет на гусеничном Bentley
Глава Гидрометцентра рассказал,где в марте будет аномально тепло
Правосудие догоняет "героя": задержан экс-командир батальона "Айдар"
Эпидемия в Китае: статистика за сутки
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Франция предлагает помощь в защите границ ЕС от потока мигрантов
ВОЗ: в мире 1160 человек заражено коронавирусом за сутки
Трагедия на Масленицу: в Подмосковье погибли мужчина и ребенок
Последние материалы
Зарплату будут получать солдаты-срочники
Эпидемия коронавируса в Южной Корее: статистика за сутки
Блогер из Петербурга гоняет на гусеничном Bentley
Глава Гидрометцентра рассказал,где в марте будет аномально тепло
Правосудие догоняет "героя": задержан экс-командир батальона "Айдар"
Эпидемия в Китае: статистика за сутки
В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов
Франция предлагает помощь в защите границ ЕС от потока мигрантов
ВОЗ: в мире 1160 человек заражено коронавирусом за сутки
Трагедия на Масленицу: в Подмосковье погибли мужчина и ребенок
Популярное
Личность в культуре
Тайна гибели Марины Цветаевой

22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".

Тайна гибели Марины Цветаевой
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Мир. Новости мира
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Новости Украины
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Экспертное мнение
Сбербанк начнет выпускать регулярную статистику для госорганов
Соломон Соловьев Фатальная формула Михаила Горбачева - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев Любовь Степушова Знание русского языка улучшает жизнь граждан бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
Тайна гибели Марины Цветаевой
Папа Римский Франциск заболел коронавирусом
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Компания Allseas оказалась без работы после отказа от укладки "СП-2"
Денег больше не ждите: Евросоюз отказался "тащить на себе" Прибалтику
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Французы на Красной площади: зачем это нужно России
Политолог Карасев рассказал, как Украина воспользуется уходом Суркова
Папа Римский Франциск заболел коронавирусом
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
Блогер Диденко рассказала подписчикам о последней воле погибшего мужа
В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж
Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?
Россияне опасаются "разборок" во власти после ухода Путина
Белый флаг на Олимпиаде: нейтралитет или сдача интересов государства?
Где выход из кризиса в российской легкой атлетике
В Турции назвали войну с Сирией "ловушкой для Эрдогана"
Специалист по фитохимии: малиновое варенье не помогает при простуде
Украинский премьер опять хочет уйти в отставку из-за Коломойского
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ