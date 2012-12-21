В Псковской области школьник ударил учительницу в лицо. ВИДЕО

В Псковской области ученик гимназии ударил педагога в лицо после того, как она выдернула из-под него стул. Региональное управление образования начало проверку по факту инцидента.

Telegram-канал "Подъем!" опубликовал видеозапись происшествия. На ролике видно, как учительница заходит в класс, чтобы выяснить источник громкой музыки. Затем она требует ученика, который громко включил музыку на своей портативной колонке, покинуть кабинет и выдергивает из-под него стул. Встав, школьник начал наносить удары учительнице по лицу.

Напомним, ранее "Правда.Ру" публиковала мнение Дмитрия Медведева, который заявлял, что у российских школьников "сбита" система ценностей

На встрече с представителями бизнес-сообщества премьер посетовал на то, что у современных школьников сбита система ценностей, и по этой причине профессию предпринимателя они выбирают все реже.

"Когда в школах сейчас спрашиваешь у детей, кем бы они хотели быть, я думаю, что только пять процентов говорит, что хочет заниматься бизнесом. Я имею в виду старшеклассников, конечно. Раньше же отвечали: космонавтами, военными. Сейчас отвечают известно что: первое место - чиновником, второе место - юристом, а в лучшем случае - экономистом", - уточнил Медведев на встрече с представителями бизнес-сообщества в пятницу. "О чем это говорит? Система ценностей сбита", - пояснил премьер.

Медведев: вузам пора прекратить плодить юристов

Глава Кабмина считает, что отношение к бизнес-сообществу пора менять и что клеймить предпринимательство и обвинять его во всех смертных грехах нельзя.

"Надо показывать положительный пример того, как люди за собственный счет, начиная с каких-то скромных финансов, достигали высоких результатов", - добавил Медведев.

Премьер также заявил о необходимости внедрения программ, которые помогли бы человеку понять, есть в нем предпринимательская жилка или нет.