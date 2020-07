Российским библиотекам запретили выдавать детям "взрослые" книги

Минкультуры обязало библиотеки выдавать книги согласно их маркировке по возрасту, а произведения с маркировкой "18+" уберут из общего доступа.

Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Хранить книги с запрещенной для детей информацией библиотеки должны будут в залах, закрытых на ключ.

Если это невозможно, тогда допускается хранение в общем зале. Но для такой литературы должны быть отдельные шкафы "под контролем сотрудника библиотеки".

Напомним, что ранее в Госдуме назвали избыточной возрастную маркировку на произведениях литературы, кинематографии и искусства и предложили ее пересмотреть.

По словам главы думского комитета по культуре Елены Ямпольской, из-за неоднозначных трактовок "недоступной для детей до 16, а то и до 18 лет остается почти вся русская и мировая классика".

Впрочем,если парламентарий права, то рациональное зерно в новом приказе можно рассмотреть. Поскольку, как рассказывала ранее "Правда.Ру"

Отметка "18+" лишь подогрела интерес детей

О том, что новая возрастная маркировка, которая появилась в СМИ и на некоторой продукции, не будет работать, говорят все. Чуть более недели назад появились отзывы известных режиссеров. Так, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров назвал маркировку "формальностью", а Станислав Говорухин призвал "не морочить голову себе и людям этими отметками".

Между тем, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков считает, что "сказать "нельзя" — это называется подогреть интерес" и привел пример: "Если это аналог того, что делалось в моем детстве — "детям до 16", тогда это не имеет смысла".Правильные выводы уже успели сделать как рядовые обыватели, так и любимцы муз. При этом мнения сторон счастливо совпали.

Тем не менее в блогосфере продолжается обсуждение вступившего в силу с 1 сентября федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Пишут о новой тенденций — нанесении на каждый музыкальный компакт-диск наклейки с ограничением по возрасту. Некоторые сопровождают свои ахи и вздохи снятыми на камеру мобильных телефонов CD с подобной маркировкой, которые продаются в столичных магазинах.

Судя по этим данным, значок "18+" теперь красуется на альбомах зарубежной классики прошлого века Queen, Deep Purple, AC/DC, Pink Floyd, Led Zeppelin, саундтреку к блокбастеру "Титаник", пришпилен на творчество таких зарубежных композиторов и музыкантов, как Джими Хендрикс, Майкл Джексон, Элтон Джон, Элвис Пресли, Луи Армстронг. Для пущей острастки к цифири прибавлена наклейка "ЗАПРЕЩЕНО ДЛЯ ДЕТЕЙ". Люди стали задавать вопросы на форумах о причинах повышения возрастного ценза для того или иного исполнителя: что в его творчестве такого-этакого и чем он "провинился"?

Допустим, в текстах Queen усматривают скрытую гей-символику. Начиная от сленгового значения названия группы в английском языке и вплоть до строчки из песни Bicycle Race — I want to ride my bicycle, — под которой понимают не желание прокатиться на велосипеде, а переспать с бисексуалом. Других подозревают в пропаганде наркотиков и т. п. Что касается гей-субкультуры, то с ней не так активно борются, как с наркозависимостью. Впрочем, эти объяснения вопросов не только не снимают, а наоборот лишь порождают.

Некоторые любители музыки не негодуют — они хотя и довольны, но пребывают в полнейшей растерянности. Почему Doors получили только "16+", если в их текстах тоже есть место для эротики и наркотического транса. Свое незнание о причинах подобной акции зачастую приходится обращать в шутку. "Почему-то пощадили и немецкий хеви-металлический Accept, — риторически спрашивает блоггер la_sharik. — На нем пометка 12+, не смотря на подчеркнуто брутальную, агрессивную ритм-основу. Видимо, посмотрели на 60-летнего дедушку Удо, он старенький, у него с сердцем плохо — ну, кого такой может обидеть)))) Хотя, возможно, пощадили только "акцептовский" альбом "Сталинград" (2012), где есть соответствующая песня и даже звучит кусочек гимна СССР".

Фанатов качественной зарубежной музыки и эстрады возмущает при этом, что "так называемый "русский шансон" и сборники всякой шансонной мерзости 90-х продаются без ограничений по возрасту". Скорее всего здесь под "русским шансоном" подразумевают блатной и полублатной кич, порой фигурирующий под этой маркой. Надеемся, что все поклонники зарубежной рок и джаз музыки не подразумевают под этим пресловутым шансоном (все дело в размытости самого термина) ни русский романс, ни авторскую песню, ни добротную эстраду.

Во время обсуждения высказывается много верного. Правда, увлекшись, как за деревьями не видят леса, так и обвинители часто забывают о том, что препоны на то и существуют, чтобы их преодолевать. Кого остановит ярлык с запретительной надписью на диске? Точно также как обходят запрет на продажу сигарет и алкоголя несовершеннолетним. Это касается настоящих фэнов, остальные бесплатно скачают эту музыку из интернета. Вы возмущены, зачем вообще появились такие наклейки? Может быть, с целью дискредитации федерального закона, а?! Вспомните анекдотичный случай с мультфильмом "Ну, погоди!", получившим маркировку "18+". Честное слово, можно было бы поверить в невероятное. Таким способом, используя незамысловатую психологию, мол, запретный плод сладок, хитроумные чиновники пытаются приучить молодежь к хорошей музыке и отучить их от низкопробного "блатняка-шансона".

В это нельзя поверить лишь по причине непроходимой чиновничьей глупости. Зато деньги в своем кармане, как бы глупы они не были, считать чиновники умеют. Но это вообще из теории заговора: звукозаписывающие компании (разумеется, за хороший куш) предложили поместить маркировку на свою продукцию в надежде, что она сработает лучше (и дешевле) всякой рекламы! А затем блоггеры разнесут информацию по Сети. Тут тоже осечка. Много ли продается в России лицензионных дисков в соотношении с контрафактной продукцией.

Как ни крути, найти логичное объяснение в данной ситуации никак не получается. Остается обозначить происходящее хорошим русским словом — дурость.