Трампа лишили звания почетного казака Петербурга

В Санкт-Петербурге казаки общества "Ирбис" лишили Дональда Трампа ранее присвоенного ему звания почетного казака. Это произошло из-за обострения отношений между Россией и Америкой, сообщает "Росбалт".

Фото: REX

Звание почетного казака было присвоено Трампу "на фоне эйфории", когда в США прошли выборы и Госдума "с шампанским отмечала победу Трампа".

"Не есаулом, а именно почетным членом. Мы пригласили нового президента США к нам в гости в казачий хутор, так как предполагалось, что в Петербурге, на родине Путина, состоится встреча с Трампом. И поняв, что мы заблуждались, мы приняли решение Трампа разжаловать, исключить с позором из организации. Что и было сделано", — рассказа председатель "Ирбиса" Поляков.

Теперь казаки собираются торжественно сжечь чучело Трампа в Петербурге. "Обольем бензином и сожжем вместе с американским флагом", — сказал атаман. По его словам, причиной такого решения стало "оскорбление государства, а это нельзя терпеть".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что американский президент Дональд Трамп своими последними твитами напугал весь мир.

Американский президент сначала написал: "Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!".

Но следующая запись гласила: "наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, включая "холодную войну". Для этого нет причин. Россия нуждается в нашей помощи в их экономике, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все страны работали вместе. Остановить гонку вооружений?".

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