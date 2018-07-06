"Все включено" - и помощь тоже: Турция пообещала позаботиться о клиентах "Натали Турс"

Россиянам, у которых возникнут трудности с размещением в гостиницах из-за проблем с туоператором "Натали Турс", помогут власти Турции. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на заявление Ростуризма.
Руководитель ведомства Олег Сафонов встретился с Джелалем Кылычом, советником по культуре и туризму посольства Турции в России.
В ходе встречи обсудили вопросы защиты прав россиян за границей, которые стали заложниками долговых обязательств "Натали Турс" и теперь испытывают проблемы с проживанием на курортах Турции.
Сафонов обратился к представителям государстсва с просьбой оказать максимальную поддержку российским туристам. Международное право гласит, что конфликты, возникающие между предприятиями или организациями не должны затрагивать интересы путешественников.
"Джелаль Кылыч полностью поддержал позицию главы Федерального агентства по туризму и заверил, что турецкая сторона примет надлежащие меры с целью защитить права и интересы россиян, пребывающих в Турции и испытывающих проблемы с размещением", - цитирует сообщение Ростуризма "Российская газета".
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