Россиянам разрешат отменять регистрацию приезжих в своих квартирах

Специалисты комитета Госдумы по развитию гражданского общества разработали поправки в закон, позволяющие россиянам отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади без их участия.
Как пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Сергея Гаврилова, поправки в закон говорят о том, что основанием для прекращения регистрации может стать "факт убытия иностранного гражданина из места пребывания".
Фактически, принимающей стороне надо будет всего лишь подать необходимое заявление в МВД. На сегодняшний день иностранца можно лишить регистрации лишь в том случае, если он встал на учёт в другом месте, уехал из страны или умер.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские граждане будут обязаны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу.
сийские граждане будут обязаны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу.
Читайте больше:
На ЧМ-2018 россиян обязали сообщать о каждой поездке
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Проживающий в Канаде актер Алексей Серебряков рассказал, кто же заставил его сказать те самые слова о России.
Партия КПРФ выступила с инициативой провести в Москве референдум по поводу пенсионной реформы
В Кунгуре представители ЖКХ начали снимать с жителей плату за дождевую воду.
В свете событий, произошедших с Томми Робинсоном, журналисты стали обращаться к заявлению довольно смелого политика Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии.