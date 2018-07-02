Россиянам разрешат отменять регистрацию приезжих в своих квартирах

Специалисты комитета Госдумы по развитию гражданского общества разработали поправки в закон, позволяющие россиянам отменять регистрацию иностранцев на своей жилплощади без их участия.

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Как пишут «Известия» со ссылкой на председателя комитета Сергея Гаврилова, поправки в закон говорят о том, что основанием для прекращения регистрации может стать "факт убытия иностранного гражданина из места пребывания".

Фактически, принимающей стороне надо будет всего лишь подать необходимое заявление в МВД. На сегодняшний день иностранца можно лишить регистрации лишь в том случае, если он встал на учёт в другом месте, уехал из страны или умер.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что российские граждане будут обязаны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу.

сийские граждане будут обязаны регистрироваться при поездках в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу.

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