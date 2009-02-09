Мошенники обманули звезду "Битвы экстрасенсов" на 7 миллионов рублей

Ясновидящая Анна Богата, которая участвовала в пятом сезоне известного телешоу "Битва экстрасенсов", не смогла распознать злые намерения мошенников. 17 января женщина провела встречу с мужчиной, чтобы договорится о покупке строящегося таунхауса в Подмосковье.

Стороны заключили договор купли-продажи, после чего Богата передала мужчине 50 тысяч долларов, а остальные средства пообещала выплатить в течение 17 месяцев. Позже оказалось, что подрядчик не собирается достраивать дом, а мужчина, с которым ясновидящая заключила договор, не будет возвращать ей деньги.

Напомним, ранее "Правда.РУ" рассказывала о том, как мошенники обманывают россиян, ищущих работу

Массовые увольнения породили в России особый вид мошенничества: аферисты вспомнили старые схемы обмана и начали вытягивать из потерявших работу граждан последние деньги под предлогом "трудоустройства".

Интернет-ресурсы, размещающие информацию о вакансиях, зафиксировали двадцатикратный прирост подозрительных предложений. Самая распространенная и простая схема мошенничества — это продажа базы данных вакансий крупных компаний. Под видом проверенных сведений доверчивый соискатель приобретает пустышку с выдуманными телефонами.

Еще одна "кризисная" схема — это взимание предоплаты за поиск работы в размере 10 процентов от желаемого заработка. Деньги надо вносить заранее, а обещанного "шквала предложений" вряд ли удастся дождаться вообще. Не менее популярный вид обмана — сбор взносов за "работу на дому", "сетевой маркетинг" и прочие сомнительные виды деятельности. Ключевой момент в данном случае — это необходимость внести залог за какую-нибудь литературу, методические материалы, каталоги, обучающие курсы или продукцию для распространения.