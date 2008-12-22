Бузова прыгнула со сцены в толпу, но ее никто не поймал

В Instagram Ольги Бузовой появилась видеозапись, сделанная после концерта певицы в Калуге. Двое мужчин ведут ее под руки, а сама певица испытывает трудности с самостоятельным передвижением. Изначально поклонники допустили, что певица просто перебрала спиртного, однако позже выяснилось, что Бузова получила травму.

Очевидцы, побывавшие на концерте Бузовой в Калуге, рассказали, что певица решилась прыгнуть в толпу зрителей, однако ее никто не поймал. В итоге она оказалась на полу, а фанаты даже не помогли певице встать.

"Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись", - написал один из очевидцев.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ольга Бузова очень долго находилась в поисках возлюбленного.

Одна из самых ярких участниц «Дома-2» на телеканале ТНТ ходит в завидных невестах. После разрыва со своим бойфрендом Романом Третьяковым Ольга так и не встретила подходящего кавалера. Бузова пожаловалась, что достойную замену найти сложно.

«Не то чтобы у меня были повышенные запросы, просто действительно ни к кому душа не лежит. Но я и не тороплюсь. Жаль только, что новогодние подарки приходится себе самой покупать», - призналась нам блондинка.

Если учесть, что одним из последних приобретений девушки была норковая шубка, то ее расстройство понятно: куда приятнее, когда такой подарок тебе делает любимый мужчина. Пока же свободной девушке приходится баловать себя самой. А мужчина, который подъедет на красивой машине и усадит блондинку в шубе к себе в авто, в ее жизни еще появится, считает Бузова.