Максим Галкин* исполнил песню с дочкой Лизой щекой к щеке в новогоднюю ночь

Шоумен Максим Галкин* посвятил трогательную песню о любви дочке Лизе.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* исполнил на новогоднем празднике песню "Oh My Darling I love you". Юморист пел, прислонившись щекой к дочке Лизе. Девочка вдохновенно слушала исполнение отца в новогоднюю ночь.

Галкина* и дочку освещала праздничная иллюминация. На лица отца и дочки подали отблески в виде ярких звёзд.

Рядом находилась Алла Пугачёва и снимала происходящее на видео. Кадры шоумен опубликовал в "Инстаграме"**.

Публика отреагировала на песню бурными аплодисментами.

Ранее Галкин показал, как они с Пугачёвой зажгли у ёлочки под песни Валерия Меладзе и Андрея Губина.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.



