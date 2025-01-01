Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин* зажгли у новогодней ёлочки под хиты Валерия Меладзе.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public doman Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачёва

Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** видео, на котором он с Аллой Пугачёвой танцует у наряженной ёлки. На фоне звучат хиты Андрея Губина и Валерия Меладзе.

"С Новым годом!" — кратко подписал кадры шоумен.

Примадонна и юморист были наряжены в чёрные цвета. Галкин был при галстуке, а народная артистка СССР — в оригинальной шляпке с вуалью.

Подписчики принялись осыпать звёздную пару поздравлениями.

"С Новым годом, наши дорогие!"; "Как же вас обоих не хватает на нашем телевидении"; "С Новым годом! Пусть всё будет даже лучше, чем вы можете себе представить", — писали фолловеры под постом артистов.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).



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