Галкин* показал, как весело они с Пугачёвой отметили Новый год

Алла Пугачёва и Максим Галкин* зажгли у новогодней ёлочки под хиты Валерия Меладзе.
Максим Галкин* опубликовал в "Инстаграме"** видео, на котором он с Аллой Пугачёвой танцует у наряженной ёлки. На фоне звучат хиты Андрея Губина и Валерия Меладзе.
"С Новым годом!" — кратко подписал кадры шоумен.
Примадонна и юморист были наряжены в чёрные цвета. Галкин был при галстуке, а народная артистка СССР — в оригинальной шляпке с вуалью.
Подписчики принялись осыпать звёздную пару поздравлениями.
"С Новым годом, наши дорогие!";
"Как же вас обоих не хватает на нашем телевидении";
"С Новым годом! Пусть всё будет даже лучше, чем вы можете себе представить", — писали фолловеры под постом артистов.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
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