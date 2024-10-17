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Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб, выпав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе

1:06
Шоу-бизнес

В Буэнос-Айресе погиб экс-солист известной группы One Direction Лиам Пейн. Сообщается, что 31-летний певец упал с третьего этажа отеля. Скорая приехала через 7 минут, но спасти жизнь музыканта не удалось.

Экс-солист One Direction Лиам Пейн погиб, выпав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе
Фото: flickr by vagueonthehow, CC BY 2.0

Перед смертью Лиам устроил погром в своём номере. В номере нашли разбитый телевизор и следы неизвестного вещества на столе. Эксперты выясняют, что стало причиной смерти. Предварительно, он погиб, будучи под воздействием наркотиков или алкоголя.

Тело Лиама Пейна увезли от отеля, из окна которого он выпал. Место падения оцеплено, но сотни фанатов приехали туда, чтобы проститься с кумиром. Известные артисты и певцы выкладывают соболезнования в соцсетях. Среди них Пэрис Хилтон, рэпер Juicy J, диджей Zedd и другие.

One Direction была основана в 2010 году и стала популярной после выхода первого альбома Up All Night.

Уточнения

Ли́ам Дже́ймс Пейн — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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