"Его тонкие запястья свели меня с ума" — Ляйсан Утяшева о "французском" Павле Воле и его изменах с пюре

Ляйсан Утяшева сравнила Павла Волю с французом

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" сравнила своего мужа, комика Павла Волю, с французом, отмечая его тонкие запястья и французские черты лица.

Фото: инстаграм аккаунт Ляйсан Утяшевой

Утяшева и Воля женаты с 2012 года и воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. Телеведущая также пошутила, что ее муж изменяет ей с пюре, так как она не может приготовить это блюдо так, чтобы угодить ему. Утяшева отметила, что они редко ссорятся, и чаще именно Воля идет на примирение.

В апреле 2024 года Ляйсан поделилась, что они с мужем планируют завести третьего ребенка.