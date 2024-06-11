"Его тонкие запястья свели меня с ума" — Ляйсан Утяшева о "французском" Павле Воле и его изменах с пюре

Телеведущая Ляйсан Утяшева в YouTube-шоу "Дерзкая готовка" сравнила своего мужа, комика Павла Волю, с французом, отмечая его тонкие запястья и французские черты лица.
Утяшева и Воля женаты с 2012 года и воспитывают двоих детей: сына Роберта и дочь Софию. Телеведущая также пошутила, что ее муж изменяет ей с пюре, так как она не может приготовить это блюдо так, чтобы угодить ему. Утяшева отметила, что они редко ссорятся, и чаще именно Воля идет на примирение.
В апреле 2024 года Ляйсан поделилась, что они с мужем планируют завести третьего ребенка.
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